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Ermenistan Parlamentosu’nda yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi | Video

Parlamento’sunda koronavirüs ile mücadele kapsamında toplandı. Bugünkü yapılan oturum sırasında Bright Armenia (Parlak Ermenistan) milletvekili ile arasında çıktı. O anlar meclisteki kameralarca anbean kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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ERMENİSTAN PARLAMENTOSU’NDA UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜ

Parlamentosu'nda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgına ilişkin bugün toplandı. Yapılan oturumda milletvekilleri arasında geçen sözlü tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı.



ERMENİSTAN PARLAMENTOSU'NDA UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜ

Parlak Ermenistan partisi Milletvekili Edmon Maroukian, kürsüde konuşma yaptığı sırada Milletvekili ile tartışmaya başladı.

Tartışma şiddetlenince koltuğundan kalkan Mikaelian kürsüye yaklaştı ve kürsüden inen Maroukian'a attı.

Ermenistan Parlamentosu’nda yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi | Video ERMENİSTAN PARLAMENTOSU’NDA YUMRUKLU KAVGA! MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRİNE GİRDİ | VİDEO

Tokadın ardından diğer milletvekillerinin de arbedeye karıştığı görüldü.

Arbede ise yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Kavga nedeniyle oturuma ara verildiği belirtildi.

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