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Hafter'den Trablus'a roketli saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberi... ’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife ’e bağlı milisler, başkent ’un farklı bölgelerine düzenledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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HAFTER'DEN SALDIRI: 1 SİVİL ÖLDÜ

AA muhabirine konuşan hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Meceli, " milisleri tarafından atılan roketler başkentteki limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düştü. Saldırı sonucu 1 sivil hayatını kaybetti." İfadelerini kullanıdı.

Hafter milisleri dün gece de başkente roketlerle saldırmış, şehrin güneyindeki Ebu Selim bölgesine düşen roketler nedeniyle 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Hafter milisleri Libya'da roketli saldırı gerçekleştirdi SON DAKİKA: HAFTER MİLİSLERİ LİBYA'DA ROKETLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ
Son dakika: Libya Hava Kuvvetleri Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurdu SON DAKİKA: LİBYA HAVA KUVVETLERİ HAFTER MİLİSLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜ VURDU

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