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Son dakika: Hafter milisleri Libya'da roketli saldırı gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, roketin bir eve isabet ettiğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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HAFTER MİLİSLERİ ROKETLİ SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki sivil yaşam alanlarına roketli saldırı düzenlediğini bildirdi.

Roketin başkentin güneyindeki El-Hadba bölgesindeki bir eve isabet ettiğini ifade eden Haşimi, evde bulunan çiftin yaşamını yitirdiğini, oğullarının ise ağır yaralandığını kaydetti.

Hafter milislerinin özellikle de başkent Trablus'un Hallatat, Suk el-Cuma ve Hadba gibi güney bölgelerine ocak ayından bu yana fırlattığı yüzlerce roket nedeniyle onlarca sivil hayatını kaybetti, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı.

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