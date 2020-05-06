Son dakika: Hafter milisleri Libya'da roketli saldırı gerçekleştirdi
Son dakika haberleri... Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, roketin bir eve isabet ettiğini açıkladı.
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un güneyine düzenlediği roketli saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki sivil yaşam alanlarına roketli saldırı düzenlediğini bildirdi.
Roketin başkentin güneyindeki El-Hadba bölgesindeki bir eve isabet ettiğini ifade eden Haşimi, evde bulunan çiftin yaşamını yitirdiğini, oğullarının ise ağır yaralandığını kaydetti.
Hafter milislerinin özellikle de başkent Trablus'un Hallatat, Suk el-Cuma ve Hadba gibi güney bölgelerine ocak ayından bu yana fırlattığı yüzlerce roket nedeniyle onlarca sivil hayatını kaybetti, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi de yaralandı.
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