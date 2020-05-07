07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelinde corona virüsten (Covid-19) iyileşenlerin sayısı ne kadar?

Son dakika: Dünya genelinde corona virüsten (Covid-19) iyileşenlerin sayısı ne kadar?

Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 300 bini aştı. Yine dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 820 bin 757'ye ulaşırken, nedeniyle 265 bin 96 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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İYİLEŞENLERİN SAYISI 1 MİLYON 300 BİNİ GEÇTİ
(Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 303 bin 146 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (213 bin 109), (159 bin 359), (139 bin 900), (81 bin 587), (79 bin 379) ve (77 bin 957) oldu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 78 bin 202'ye ulaştı.

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Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 820 bin 757'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 265 bin 96 kişi hayatını kaybetti.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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