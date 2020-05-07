ABD normalleşme sürecine geçerse koronavirüsten ölenlerin sayısı 350 bini bulabilir
ABD’de etkisi devam eden yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin gevşetilerek ekonominin canlanması halinde artması beklenen ölü sayısı üzerine yapılan tahmini modellemeler sürüyor.
En son Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'nun yaptığı projeksiyon modellemeye göre, ülkedeki eyaletlerin tamamen açılması halinde temmuza kadar Kovid-19 bağlantılı ölümlerin 350 bini bulabileceği tahmininde bulunuldu.
Modellemede, eyaletlerin "evde kal" talimatını kısmen devam ettirmeleri durumunda da temmuza kadar can kaybının yaklaşık 117 bini bulabileceği öngörüsü paylaşıldı.
DİĞER KURUMLARIN MODELLEMELERİ DE BASINA YANSIMIŞTI
Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (İHME ) tarafından dün açıklanan projeksiyonda da ülkede ekonominin açılması ve sosyal mesafe kurallarının rahatlatılması durumunda ağustosa kadar Kovid-19 bağlantılı ölü sayısının 135 bini bulabileceği tahmininde bulunulmuştu.
New York Times'ta önceki gün yer alan benzer bir haberde de Trump yönetiminin, iç yazışmalarda, ülkede ekonominin açılması halinde 1 Haziran'a kadar Kovid-19 günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının da 3 bini bulmasını tahmin ettiği öne sürülmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump 20 Nisan'da ülke genelinde toplam 60 bin tahmini can kaybı beklediklerini söylerken, Fox TV'ye 3 Mayıs'ta verdiği mülakatta ise Kovid-19 ölümlerinin 100 bini bulabileceğini kaydetmişti.
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