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ABD normalleşme sürecine geçerse koronavirüsten ölenlerin sayısı 350 bini bulabilir

’de etkisi devam eden yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin gevşetilerek ekonominin canlanması halinde artması beklenen ölü sayısı üzerine yapılan tahmini modellemeler sürüyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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ABD NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇERSE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 350 BİNİ BULABİLİR

En son Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'nun yaptığı projeksiyon modellemeye göre, ülkedeki eyaletlerin tamamen açılması halinde temmuza kadar Kovid-19 bağlantılı ölümlerin 350 bini bulabileceği tahmininde bulunuldu.

Modellemede, eyaletlerin "evde kal" talimatını kısmen devam ettirmeleri durumunda da temmuza kadar can kaybının yaklaşık 117 bini bulabileceği öngörüsü paylaşıldı.

DİĞER KURUMLARIN MODELLEMELERİ DE BASINA YANSIMIŞTI

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (İHME ) tarafından dün açıklanan projeksiyonda da ülkede ekonominin açılması ve sosyal mesafe kurallarının rahatlatılması durumunda ağustosa kadar Kovid-19 bağlantılı ölü sayısının 135 bini bulabileceği tahmininde bulunulmuştu.

'ta önceki gün yer alan benzer bir haberde de Trump yönetiminin, iç yazışmalarda, ülkede ekonominin açılması halinde 1 Haziran'a kadar Kovid-19 günlük vaka sayısının 200 bini, ölü sayısının da 3 bini bulmasını tahmin ettiği öne sürülmüştü.

Başkanı 20 Nisan'da ülke genelinde toplam 60 bin tahmini can kaybı beklediklerini söylerken, Fox TV'ye 3 Mayıs'ta verdiği mülakatta ise Kovid-19 ölümlerinin 100 bini bulabileceğini kaydetmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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