Türkiye, 6 ülkenin taşımayı reddettiği Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti
Türkiye, koronavirüsle yürüttüğü mücadele sırasında her alanda dünyaya ders vermeye devam ediyor. Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşını Türk vatandaşlarıyla beraber tahliye ederek dünyaya insanlık dersi verdi.
Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü pandemisi nedeniyle Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerden Türkiye'ye tahliyesi hız kesmeden devam ediyor.
6 ÜLKE REDDETTMİŞTİ
Arjantin ve Brezilya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları, gece saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi. Yurda getirilenler arasında Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşı da yer aldı.
"MİNNETTARIZ"
Ukrayna vatandaşlarına yardım eli uzatan Türk hükümetine şükranlarını sunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Vatandaşlarımızın tahliyesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yardım talebinde bulunduk. Talebimize olumlu cevap aldık ve bunun için minnettarız. Ben bunu gerçek bir stratejik ortaklık örneği olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
GÜRCİSTAN DA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
Türkiye, Çin'de mahsur kalan Gürcistan vatandaşlarını da Türkiye'ye getirmiş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Türk yetkililere teşekkür etmişti.
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