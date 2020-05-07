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Türkiye, 6 ülkenin taşımayı reddettiği Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti

, koronavirüsle yürüttüğü mücadele sırasında her alanda dünyaya ders vermeye devam ediyor. Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 vatandaşını Türk vatandaşlarıyla beraber tahliye ederek dünyaya insanlık dersi verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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6 ÜLKE REDDETMİŞTİ! TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ

Dünyayı etkisi altına alan Virüsü pandemisi nedeniyle Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerden 'ye tahliyesi hız kesmeden devam ediyor.

6 ÜLKE REDDETTMİŞTİ

Arjantin ve 'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları, gece saatlerinde uçakla 'a getirildi. Yurda getirilenler arasında Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 vatandaşı da yer aldı.

"MİNNETTARIZ"

Ukrayna vatandaşlarına yardım eli uzatan Türk hükümetine şükranlarını sunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Vatandaşlarımızın tahliyesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yardım talebinde bulunduk. Talebimize olumlu cevap aldık ve bunun için minnettarız. Ben bunu gerçek bir stratejik ortaklık örneği olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN DA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Türkiye, 'de mahsur kalan vatandaşlarını da Türkiye'ye getirmiş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Türk yetkililere teşekkür etmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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