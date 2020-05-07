Son dakika: Darbeci Hafter'e ağır darbe! Kargo uçağı vuruldu...
Son dakika haberine göre; Libya Ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e silah ve mühimmat taşıyan kargo uçağını havaalanına inişinden sonra vurdu.
Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerine mühimmat taşıyan Antonov tipi kargo uçağın, 5 Mayıs'ta Terhune Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra hava unsurları tarafından vurulduğu bildirildi.
Açıklamada, uçağın vurulduktan sonra içindeki silah ve mühimmatın infilak etmesinin, Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin uçakta tıbbi malzeme bulunduğu iddiasının doğru olmadığını gösterdiği kaydedildi.
Öfke Volkanı Basın Merkezi ayrıca, bugün Suriye'nin Şam Havaalanı'ndan kalkan Suriye hava yolu şirketi Cham Wings Airlines'e ait Airbus 320 tipi yolcu uçağının, Libya hava sahasına girdikten sonra radardan kaybolduğunu duyurdu.
Hava uzmanları, Ürdünlü askeri uzmanlar ve paralı askerleri taşıdığı belirtilen söz konusu uçağın indikten sonra diğer uçak gibi hedef olmamak için takip sisteminden çıkmış olduğu değerlendirmesinde bulundu.
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