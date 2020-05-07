07 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Darbeci Hafter'e ağır darbe! Kargo uçağı vuruldu...

Son dakika haberine göre;  hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’e silah ve mühimmat taşıyan kargo uçağını havaalanına inişinden sonra vurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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DARBECİ HAFTER'E AĞIR DARBE! KARGO UÇAĞI VURULDU...

hükümetine bağlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerine mühimmat taşıyan Antonov tipi kargo uçağın, 5 Mayıs'ta Terhune Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra hava unsurları tarafından vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın vurulduktan sonra içindeki silah ve mühimmatın infilak etmesinin, Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin uçakta tıbbi malzeme bulunduğu iddiasının doğru olmadığını gösterdiği kaydedildi.

Öfke Volkanı Basın Merkezi ayrıca, bugün 'nin Şam Havaalanı'ndan kalkan Suriye hava yolu şirketi Cham Wings Airlines'e ait Airbus 320 tipi yolcu uçağının, Libya hava sahasına girdikten sonra radardan kaybolduğunu duyurdu.

Hava uzmanları, Ürdünlü askeri uzmanlar ve paralı askerleri taşıdığı belirtilen söz konusu uçağın indikten sonra diğer uçak gibi hedef olmamak için takip sisteminden çıkmış olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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