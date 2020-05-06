Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! Daha ölümcül olacak
İngiliz araştırmacılar, İtalya'nın corona virüs kapsamında 'yeni normale geçiş' adımlarına ikinci dalga uyarısında bulundu. Araştırmaya göre nüfusun beşte biri normal hayata geri döndüğünde 5 bin, yüzde 40'ı geri döndüğünde ise 23 binden fazla ek ölümün gerçekleşebileceği belirtildi.
Corona virüsün en çok can aldığı Avrupa ülkesi İtalya'nın attığı normalleşme adımlarının; virüste ikinci dalga yaratabileceği iddia ediliyor.
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