Son dakika... Rusya'da corona virüs vakasında korkutan artış! Yeni rakamlar açıklandı
Son dakika haberine göre Rusya’da son 24 saatte 10 bin 559 yeni Corona Virüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 165 bin 929’a çıktı. Öte yandan dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 740 bini aştı.
Rusya'da son günlerde vaka sayısındaki artış dikkat çekiyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 559 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 165 bin 929'a; yine son 24 saatte 86 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı 1537'ye ulaştı.
DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 740 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 258 bin 511 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 247 bin 433 kişi de iyileşti.
Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 741 bin 276 yükseldi.
EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 237 bin 761 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 72 bin 275 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
"İspanya (250 bin 561), İtalya (213 bin 13), İngiltere (194 bin 990), Fransa (170 bin 551), Almanya (167 bin 7), Rusya (165 bin 929), Türkiye (129 bin 491), Brezilya (115 bin 953), İran (99 bin 970), Çin (82 bin 883), Kanada (62 bin 46), Peru (51 bin 189), Belçika (50 bin 509), Hindistan (49 bin 436), Hollanda (41 bin 87), Ekvador (31 bin 881), Suudi Arabistan (30 bin 251), İsviçre (30 bin 9), Meksika (26 bin 25), Portekiz (25 bin 702), İsveç (23 bin 216), Pakistan (22 bin 550), Şili (22 bin 16), İrlanda (21 bin 983), Singapur (20 bin 198), Belarus (18 bin 350), Katar (17 bin 142), İsrail (16 bin 314), Japonya (15 bin 965), Avusturya (15 bin 650), Birleşik Arap Emirlikleri (15 bin 192), Polonya (14 bin 647), Romanya (13 bin 837), Ukrayna (13 bin 184), Endonezya (12 bin 71), Bangladeş (10 bin 929), Güney Kore (10 bin 806) ve Filipinler (10 bin 4)"
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
"İngiltere 29 bin 427, İtalya 29 bin 315, İspanya 25 bin 613, Fransa 25 bin 531, Belçika 8 bin 16, Brezilya 7 bin 958, Almanya 6 bin 993, İran 6 bin 340, Hollanda 5 bin 168, Çin 4 bin 633, Kanada 4 bin 43, Türkiye 3 bin 520, İsveç 2 bin 854, Meksika 2 bin 507, İsviçre 1795, Hindistan 1695, Ekvador 1569, Rusya 1537, Peru 1444, İrlanda 1339, Portekiz 1074, Endonezya 872, Romanya 854, Polonya 723, Filipinler 658, Avusturya 606, Japonya 569, Pakistan 526, Ukrayna 327, Güney Kore 255, Şili 275, İsrail 238, Suudi Arabistan 200, Bangladeş 183, Birleşik Arap Emirlikleri 146, Belarus 107, Singapur 18, Katar 12."
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