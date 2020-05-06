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Tayland Kralı Vajiralongkorn yine tepki topladı! Cariyelerini ordu mensubu yaptı

Corona virüs günlerinde otel kiralayarak 20 cariyelik haremi ile birlikte karantinaya girerek tepki çeken tartışmalı lider Maha 'un cariyelerini ordu mensubu yaptığı öne sürüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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TAYLAND KRALI VAJİRALONGKORN YİNE TEPKİ TOPLADI!

Dünyanın tartışmalı lideri Maha 'un, birlikte karantinaya girdiği 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı iddia edildi.

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