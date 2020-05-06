Son dakika: İspanya'da coronadan (Covid-19) ölenlerin sayısı 25.857 oldu

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. İspanya'da, son üç gündür 200'ün altında olan günlük ölüm sayısı bugün biraz artarak 244 oldu. Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 857'ye ulaştı.

PCR testlerine dayanan toplam vaka sayısı da son 24 saatte 996 artışla 220 bin 325'e çıktı. Diğer yandan Kovid-19'u atlatan kişi sayısı da son 24 saatte 2 bin 516 artışla 126 bin 2 oldu.

Salgının en fazla görüldüğü yer olan Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 46 artışla 8 bin 466'ya çıkarken, hastanede tedavi görenlerin sayısının da 180 artışla 41 bin 31'e ulaştı.

İspanya, Kovid-19 salgınında ölü sayısı bakımında ABD, İngiltere ve İtalya'nın ardından dördüncü, vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci, iyileşen sayısında ise ABD ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

İSPANYOL MECLİSİ OHAL'İN UZATILMASINI TARTIŞIYOR

Bu arada Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'tan bu yana uygulanan, 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali (OHAL) uzatmak isteyen sol koalisyon hükümetin tezkeresi bugün mecliste tartışılıyor.

Anayasa gereği en fazla 15 gün süreyle uzatılan OHAL için dördüncü kez meclisin onayını isteyen hükümet, bu kez muhalefet partilerinin desteğini kaybederek, sert eleştiriler aldı.

İlk üç OHAL tezkeresine destek veren ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) bu kez "çekimser" oy kullanarak desteğini geri çektiğini açıkladı.

PP lideri Pablo Casado, hükümetin açıkladığı ve 4 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme süreci takvimi için "Rus ruleti oynuyorsunuz" eleştirisini yaparak, hükümetten 15 gün içinde bir "B planı" beklediklerini söyledi.

Mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal da son tezkerede olduğu gibi bugün de "hayır" oyu kullanacaklarını belirtti.

Abascal, "Kovid-19'a karşı dünyada en kötü yönetimi gösterdiği" iddiasıyla hükümetin istifasını istedi.

Başbakan Pedro Sanchez ise kademeli normalleşmeye geçilmesine rağmen tedbiri elden bırakmamak adına OHAL'in gerekliliğini savunarak, "Şu anda OHAL'i uzatmamak büyük bir hata olur ve affedilemez." dedi.

Sanchez ayrıca, kademeli normalleşme sürecinde ülke genelinde birinci seviyeye geçilmesinin öngörüldüğü 11 Mayıs'tan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için ülkede "yas ilan etmeyi" planladıklarını açıkladı.

Mecliste azınlık olarak ocak ayında kurulan koalisyon hükümetinin OHAL'i uzatması için "basit çoğunluk" yeterli oluyor.

Muhalefetteki Vatandaşlar (C's) ve Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) açıkladığı destekle mecliste akşam saatlerinde yapılacak oylamayla İspanya'da OHAL'in 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 740 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 258 bin 511 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 247 bin 433 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 741 bin 276 yükseldi.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 237 bin 761 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 72 bin 275 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (250 bin 561), İtalya (213 bin 13), İngiltere (194 bin 990), Fransa (170 bin 551), Almanya (167 bin 7), Rusya (165 bin 929), Türkiye (129 bin 491), Brezilya (115 bin 953), İran (99 bin 970), Çin (82 bin 883), Kanada (62 bin 46), Peru (51 bin 189), Belçika (50 bin 509), Hindistan (49 bin 436), Hollanda (41 bin 87), Ekvador (31 bin 881), Suudi Arabistan (30 bin 251), İsviçre (30 bin 9), Meksika (26 bin 25), Portekiz (25 bin 702), İsveç (23 bin 216), Pakistan (22 bin 550), Şili (22 bin 16), İrlanda (21 bin 983), Singapur (20 bin 198), Belarus (18 bin 350), Katar (17 bin 142), İsrail (16 bin 314), Japonya (15 bin 965), Avusturya (15 bin 650), Birleşik Arap Emirlikleri (15 bin 192), Polonya (14 bin 647), Romanya (13 bin 837), Ukrayna (13 bin 184), Endonezya (12 bin 71), Bangladeş (10 bin 929), Güney Kore (10 bin 806) ve Filipinler (10 bin 4)"

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 29 bin 427, İtalya 29 bin 315, İspanya 25 bin 857, Fransa 25 bin 531, Belçika 8 bin 16, Brezilya 7 bin 958, Almanya 6 bin 993, İran 6 bin 340, Hollanda 5 bin 168, Çin 4 bin 633, Kanada 4 bin 43, Türkiye 3 bin 520, İsveç 2 bin 854, Meksika 2 bin 507, İsviçre 1795, Hindistan 1695, Ekvador 1569, Rusya 1537, Peru 1444, İrlanda 1339, Portekiz 1074, Endonezya 872, Romanya 854, Polonya 723, Filipinler 658, Avusturya 606, Japonya 569, Pakistan 526, Ukrayna 327, Güney Kore 255, Şili 275, İsrail 238, Suudi Arabistan 200, Bangladeş 183, Birleşik Arap Emirlikleri 146, Belarus 107, Singapur 18, Katar 12."