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Son dakika: ABD'de sayı her geçen gün artıyor! Bir günde corona virüsten 2360 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 360 artarak 72 bin 334’e yükseldi. ABD'yi 253 bin 682 vakayla İspanya, 213 bin 13 ile İtalya ve 194 bin 990 ile İngiltere takip ediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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ABD'DE SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR!

'de yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 360 artarak 72 bin 334'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 776 artarak 1 milyon 238 bin 801'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 360 artarak 72 bin 334'e yükseldi.

ABD'yi 253 bin 682 vakayla İspanya, 213 bin 13 ile İtalya ve 194 bin 990 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 728 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı 200 bini geçti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 330 bin 139 vaka ve 25 bin 204 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 131 bin 705 vakayla New Jersey ve 70 bin 271 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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