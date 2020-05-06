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Liberya'da maden ocağında göçük: 45 kişi hayatını kaybetti

ülkesi 'nın kuzeybatısında altın madenlerinde meydana gelen göçükte 45 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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ÜLKE ŞOKTA! 45 KİŞİ ÖLDÜ, KORKU HAKİM

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Grand Cape Mount eyaletine bağlı Masaakpaoh, Bangoma ve Tewor bölgelerinde meydana gelen toprak kaymaları altın madenlerinde göçüğe neden oldu.

45 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Masaakpaoh ve Bangoma bölgelerinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 45 kişinin cesedine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDA KORKULUYOR

Yetkililer, bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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