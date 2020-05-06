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Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten önemli "immün plazma" açıklaması! 'İmmün plazma’nın yan etkisi var mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Üyesi Prof. Dr. , koronavirüs hastalığında uygulanan immün plazma tedavisinin hastaları çabuk iyileştirdiğini belirtti. Öte yandan Çelik tedavi sürecinde "Herhangi bir yan etkiyi şu an görmüş değiliz" açıklamasında bulundu.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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BİLİM KURULU ÜYESİ AÇIKLADI! 'İMMÜN PLAZMA’NIN YAN ETKİSİ VAR MI?
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Üyesi Prof. Dr. , Covid-19 tanısı konulan hastalarda uygulanan immün plazma tedavisinin son derece başarılı olduğunu açıkladı.
'İmmün plazma’nın yan etkisi var mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik'ten önemli immün plazma açıklaması | Video 'İMMÜN PLAZMA’NIN YAN ETKİSİ VAR MI? BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAMİ ÇELİK'TEN ÖNEMLİ "İMMÜN PLAZMA" AÇIKLAMASI | VİDEO

Prof. Dr. Çelik, "İyileşen hastalarımız var. İyileşen hastalarımızdan aldığımız plazmaları diğer hastaların iyileşmesi için kullanıyoruz. Bazı hastalarımıza her gün plazma tedavisi uyguluyoruz. Bu tedavi ile iyileşmeler hızlanıyor. Değerlerin daha çabuk düştüğünü görüyoruz. Antikor oluşumunun daha çabuk ortaya çıktığını görüyoruz. Bu sürenin tam analizini yapmış değiliz. Çünkü o kadar yeterli bir sayıya ulaşamadık" dedi.

'İMMÜN PLAZMA'NIN YAN ETKİSİ VAR MI?

Prof. Dr. Çelik, immün plazma tedavisinde sorunun aynı kan grubunu bulmak olduğuna dikkat çekerek, "Hastaların takiplerini ciddi yaptığımız için hangi hastadan ne zaman alacağımızı, İl Sağlık Müdürlüğümüzün kurmuş olduğu 'İmmün Plazma Kurulu' var, orada 'şu kişilerden alınabilir' diye bir not geliyor. Ona göre bizde o hastalarla temasa geçip, onları hastanemize davet ediyoruz. Bunu tedarik ederek hastamıza uygulamaya çalışarak gayret ediyoruz. Herhangi bir yan etkiyi şu an görmüş değiliz. Kısa ve uzun süreli kıyaslamak lazım; ama immün plazmanın hastaları çabuk iyileştirdiğini görmekteyiz. Hastalar daha çabuk kendine geliyor. İyileşen hastalarımız sıkıntı çıkarmıyor" ifadelerini kullandı.

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