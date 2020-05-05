Son dakika: Singapur'da koronavirüs vaka sayısı 19.400'ü aştı
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 bin 400'ü geçti. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi.
Yeni vakalardan yalnızca 9'unun Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenler olduğu, geri kalanların çoğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu kaydedildi.
Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasını önlemek için "devre kesici" süreç olarak adlandırdığı kısmi tecrit önlemlerinin kaldırılabilmesi için günlük Kovid-19 vaka artışının uzun bir süre boyunca sıfıra veya tek haneli rakamlara düşmesi gerektiğini belirtti.
Gan, Singapur'daki Kovid-19 salgınından etkilenen en büyük grup olan göçmen işçiler arasında görülen vakalarda da düşüşe ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.
Bakan Gan, hafta sonu, Kovid-19 vaka sayısındaki günlük artışın düştüğünü ve bazı iş yerlerinin 12 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacağını duyurmuştu.
"YABANCI İŞÇİ MİSAFİRHANELERİ" SALGININ ODAĞINDA
Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.
Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı.
Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.
Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.
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