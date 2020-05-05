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ABD'deki polis kovalamacasında 915 bin dolar yol kenarına atıldı

'nin eyaletinde polis ile zanlılar arasındaki kovalamaca sırasında yol kenarına 900 bin dolardan fazla para atıldı. Olay sonrası gözaltına alınanların parayla almayı planladığından şüpheleniliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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POLİS KOVALAMACASINDA 915 BİN DOLAR YOL KENARINA ATILDI
Post'un haberine göre, olay, geçen hafta 'ta eyaletler arası otoyolda meydana geldi.

otoyol devriye polisi, birlikte seyahat ettikleri düşünülen üç arazi aracından birinin peşine düştü. Bu sırada diğer araçlardan birinin sürücüsü polisi engellemeye çalıştı.

915 BİN DOLAR NAKİT PARA

Kovalamaca devam ederken takip edilen aracın şoförü yol kenarında durarak iki karton kutuyu buraya bıraktı. Polis, kutularda 915 bin dolar nakit para buldu, eğitimli köpek de paraların üzerinde uyuşturucu kokusu aldı.

Takip edilen dahil iki aracın New Yorklu sürücüleri gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında polisi engellemeye çalışan aracın şoförü kaçmayı başardı.

Gözaltına alınanların parayla almayı planladığından şüpheleniliyor.

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