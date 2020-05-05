ABD'deki polis kovalamacasında 915 bin dolar yol kenarına atıldı
ABD'nin California eyaletinde polis ile zanlılar arasındaki kovalamaca sırasında yol kenarına 900 bin dolardan fazla para atıldı. Olay sonrası gözaltına alınanların parayla marihuana almayı planladığından şüpheleniliyor.
California otoyol devriye polisi, birlikte seyahat ettikleri düşünülen üç arazi aracından birinin peşine düştü. Bu sırada diğer araçlardan birinin sürücüsü polisi engellemeye çalıştı.
915 BİN DOLAR NAKİT PARA
Kovalamaca devam ederken takip edilen aracın şoförü yol kenarında durarak iki karton kutuyu buraya bıraktı. Polis, kutularda 915 bin dolar nakit para buldu, eğitimli köpek de paraların üzerinde uyuşturucu kokusu aldı.
Takip edilen dahil iki aracın New Yorklu sürücüleri gözaltına alınırken, kovalamaca sırasında polisi engellemeye çalışan aracın şoförü kaçmayı başardı.
Gözaltına alınanların parayla marihuana almayı planladığından şüpheleniliyor.
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