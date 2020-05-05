AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Başkan Erdoğan'a teşekkür etti
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında gösterdiği dayanışmaya değindi. Ursula von der Leyen, "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Von der Leyen, sosyal medya hesabı Twitter'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesine fon sağlamak için video konferans yoluyla düzenlenen etkinliğe katılan tüm liderlere ve kurum başkanlarına teşekkürlerini dile getiren paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan etkinlikteki konuşmasını alıntılayan von der Leyen, "Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS KÜRESEL MUKABELE ULUSLARARASI TAAHHÜT ETKİNLİĞİ
Video konferansla 26 Mart'ta düzenlenen G-20 Zirvesi'nde liderler, aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştu. Bunun ardından AB Komisyonu öncülüğünde düzenlenen Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'ne çok sayıda ülke, uluslararası örgüt, finans kuruluşu, sivil toplum, özel sektör ve vakıf katılmıştı.
Erdoğan, etkinlik için gönderdiği video mesajında, "Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.
Etkinlikte toplanan 7,5 milyar avro, tüm dünyada ulaşılabilir ve uygun aşı, tedavi ve teşhis hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının hızlandırılması amacıyla kullanılacak.
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