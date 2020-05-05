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Corona virüs ikinci kez bulaşır mı? Bilim insanları ilk kez açıkladı...

İlk olarak 'de ortaya çıkan ve tüm dünyada can almaya devam eden salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgına karşı bazı önlemler alınırken, koronavirüsten kurtulan bir kişi 2. kez virüse yakalanır mı? herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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CORONA VİRÜS İKİNCİ KEZ BULAŞIR MI?

Güney Kore'de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacıları koronavirüsün ikinci kez bulaştığıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu. Araştırmaya göre iyileşen bazı hastalara Kovid-19'un yeniden bulaştığı yönündeki açıklamaların test hatasından kaynaklandığını bildirdi.

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