Corona virüs ikinci kez bulaşır mı? Bilim insanları ilk kez açıkladı...

Güney Kore'de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacıları koronavirüsün ikinci kez bulaştığıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu. Araştırmaya göre bilim insanları iyileşen bazı hastalara Kovid-19'un yeniden bulaştığı yönündeki açıklamaların test hatasından kaynaklandığını bildirdi.