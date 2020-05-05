Corona virüs ikinci kez bulaşır mı? Bilim insanları ilk kez açıkladı...
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada can almaya devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgına karşı bazı önlemler alınırken, koronavirüsten kurtulan bir kişi 2. kez virüse yakalanır mı? Bilim insanları herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi…
Güney Kore'de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacıları koronavirüsün ikinci kez bulaştığıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu. Araştırmaya göre bilim insanları iyileşen bazı hastalara Kovid-19'un yeniden bulaştığı yönündeki açıklamaların test hatasından kaynaklandığını bildirdi.
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