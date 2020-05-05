Filistin'de OHAL bir ay daha uzatıldı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında olağanüstü halin (OHAL) bir ay daha uzatılmasına karar verdi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas tarafından çıkarılan kararnameyle OHAL'in 5 Mayıs'tan başlamak üzere 30 gün daha uzatılması kararlaştırıldı.
Söz konusu kararnameyle Filistin'de OHAL 3. defa uzatılmış oldu.
Filistin hükümeti Kovid-19 nedeniyle 6 Mart'ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere OHAL ilan etmiş, Filistin Devlet Başkanı Abbas da 3 Nisan'da OHAL'in bir ay daha uzatılmasına karar vermişti.
KORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTTI
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da 10 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylelikle Kudüs'teki vaka sayısı 170'e, Batı Şeria ve Gazze'de ise 362'ye yükselmiş oldu.
Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, salgının önüne geçebilmek için vatandaşlara alınan tedbirlere uyma çağrısı yaptı.
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