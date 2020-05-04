Son dakika: Putin'e "koronavirüs" şoku
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında son dönemlerde artış gösteren Rusya'da salgınla mücadeleye ilişkin anket düzenlendi. Yapılan ankette göre Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs (Covid-19) sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle güven kaybetti. Ülkede son 24 saaate 10 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268’e yükseldi.
ANKETE GÖRE PUTİN YÜZDE 8 OY KAYBIMDA
Rusya'da faaliyet gösteren ve kamuoyu araştırmaları yapan Levada Merkezi tarafından hazırlanan bir ankete göre, Mart'ta ankete katılanların yalnızca yüzde 46'sı Putin'i bir sonraki dönemde iktidarda kalması için destekliyor. 2019'un Haziran ayında ise bu oranın yüzde 54 olduğu belirtildi. Rusya en son 10 bin 581 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı. Son gelişmelerle ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268'e yükseldi.
RUSYA'DA SON 24 SAATTE 10 BİN 581 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI
Rusya'da koronavirüs vakalarındaki kritik artış devam ediyor.
Son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 581 kişide daha virüs tespit edildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268'e yükselirken; toplam can kaybı da 1356'ya ulaştı.
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