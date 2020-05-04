04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Samsun'da gece saatlerinde koyun sürüsü caddeyi kapattı

'da gece caddeden sürü halinde geçen koyunlar, görenleri şaşırttı ve gülümsetti. Koyunların paylaşılan görüntüleri ilgi odağı oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ! KOYUN SÜRÜSÜ YOLU KAPATTI

Atakum ilçesinin Cağaloğlu Bulvarı'ndan sahur vakti sürü halinde geçen koyunları görenler, şaşkınlık yaşadı.

GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTILAR

Evlerinin balkon ve pencerelerine çıkanlar, caddeyi kaplayan koyunların cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çekip, paylaştı.

GÜLÜMSETTİ

sürüsünün geçişinden görüntüler, ilgi odağı olurken, izleyenleri gülümsetti.

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