Batı corona virüs karşısında diz çöktü

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka, ölüm ve tedavi gören hasta sayılarının kıtalar arasındaki dağılımı, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın salgından en fazla etkilenen bölgeler olduğunu gösteriyor.

Salgının başından bu yana dünya genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 76'sı, ölümlerin yaklaşık yüzde 86'sı Avrupa ve Kuzey Amerika'da görüldü. Halen virüs nedeniyle tedavi gören hastaların yüzde 81'i de bu iki kıtada bulunuyor.

Avrupa 1 milyon 460 bin 702 vaka ile en çok vakanın tespit edildiği kıta olurken, onu 1 milyon 293 bin 412 vaka ile Kuzey Amerika izledi. Buna karşın Asya'da 562 bin 642, Güney Amerika'da 212 bin 641, Afrika'da 45 bin 584 ve Okyanusya'da 8 bin 414 vaka kayda geçti. Kalıcı yerleşimin bulunmadığı Antartika kıtasında vaka görülmedi.

Virüs nedeniyle Avrupa'da 140 bin 817, Kuzey Amerika'da 75 bin 269 kişi hayatını kaybetti. Buna karşın Asya'da 19 bin 748, Güney Amerika'da 10 bin 871, Afrika'da 1806 ve Okyanusya'da 115 ölüm gerçekleşti.

TEDAVİ GÖREN HASTALAR

Öte yandan Kovid-19 salgını, tedavi gören hasta sayısı bakımından da Avrupa ve Kuzey Amerika'yı dünyanın geri kalanından daha ağır bir yükle karşı karşıya bıraktı.

Kuzey Amerika'da halen tedavi gören 996 bin 622, Avrupa'da ise 774 bin 749 hasta bulunuyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da tedavi gören hasta sayısı dünya genelinin yaklaşık yüzde 81'ini oluşturuyor.

Buna karşın Asya'da 245 bin 613, Güney Amerika'da 127 bin 778, Afrika'da 28 bin 487 ve Okyanusya'da 1076 tedavi gören hasta bulunuyor.

İYİLEŞME ORANI EN DÜŞÜK KITA KUZEY AMERİKA

Bu arada, Kuzey Amerika'da virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısının vaka sayısına oranının diğer kıtalardan düşük olması dikkati çekti.

İyileşenlerin toplam vaka sayısına oranı Asya'da yüzde 52, Avrupa'da yüzde 37, Güney Amerika'da yüzde 34, Afrika'da yüzde 33 ve vaka sayısının nispeten düşük olduğu Okyanusya'da yüzde 85 civarında seyretti. İyileşme oranı Kuzey Amerika'da ise yüzde 17 civarında kaldı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD VE 5 BATI AVRUPA ÜLKESİNDE

ABD, en fazla vaka ve ölümün kayıtlara geçtiği ve tedavi gören en fazla hastanın bulunduğu ülke oldu. Ülkede 1 milyon 188 bin 826 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 68 bin 606 kişi yaşamını yitirdi, 941 bin 626 kişi ise halen tedavi görüyor.

Vaka, ölüm ve hasta sayılarında ABD'yi 5 Batı Avrupa ülkesi izliyor. İspanya'da 247 bin 122, İtalya'da 210 bin 717, İngiltere'de 186 bin 599, Fransa'da 168 bin 693 ve Almanya'da 165 bin 664 vaka görülürken, İspanya'da 25 bin 264, İtalya'da 28 bin 884, İngiltere'de 28 bin 446, Fransa'da 24 bin 895 ve Almanya'da 6 bin 866 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da 73 bin 300, İtalya'da 100 bin 179, İngiltere'de 157 bin 809, Fransa'da 93 bin 14 ve Almanya'da 26 bin 98 tedavi gören hasta bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 584 bin 116'ya ulaşırken, 248 bin 641 kişi hayatını kaybetti. İyileşen 1 milyon 161 bin 89 vakanın yanında halen tedavi gören 2 bin 174 bin 386 kişi bulunuyor.