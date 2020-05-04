Son dakika: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 429'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 272 kişide yeni Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 465'e çıktığı aktarıldı.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 taşıyan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 463 olduğunu ifade etti.

Ülkede 179 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 4 bin 474'e çıktığını dile getirdi.

Cezayirli yetkili, ülke genelinde virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 1936 olduğu bilgisini paylaştı.

IRAK

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu ölenlerin sayısının 97'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 77 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 2 bin 296'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1490'a ulaştığı vurgulandı.

FAS

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 903'e çıktığını, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 1438 olduğunu aktardı.