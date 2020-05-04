Son dakika: Almanya’da corona virüs (Covid-19) bilançosu artıyor
Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 54 olarak açıklandı.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 165 bin 664 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6'ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 132 bin 700'ünün iyileştiği açıklandı.
Ülkede aktif vaka sayısının 26 bin 98 olduğu belirtilirken; salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 866'ya çıktı.
DÜNYADA KOVİD-19 SALGININDA İYİLEŞENLERİN SAYISI 1 MİLYON 150 BİNİ GEÇTİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 150 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 150 bin 497 kişi hastalığı atlatmayı başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (178 bin 235), İspanya (148 bin 558), Almanya (130 bin 600), İtalya (81 bin 654), İran (78 bin 422), Çin (77 bin 713), Türkiye (63 bin 151) ve Fransa (50 bin 784) oldu.
Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 553 bin 313'e ulaşırken virüs nedeniyle 247 bin 466 kişi hayatını kaybetti.
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