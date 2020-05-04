Son dakika: Kanada'da corona virüs (Covid-19) bilançosu artıyor
Corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele eden ülkelerden Kanada’daki vaka sayısı ve ölümlerde hafta sonu artışlar kaydedildi. Öte yandan Kanada’nın Ontario, Quebec, Alberta, Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerinde, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler gereği kapanan bazı iş yerlerinin bugünden itibaren yeniden açılmasına izin verildi.
İKİ EYALET SALGININ MERKEZİ OLDU
Ontario ve Quebec, Kovid-19 salgınında kaydedilen vaka ve ölüm sayılarının yüzde 90'dan fazlasının görüldüğü eyaletler oldu.
Quebec eyaletinde 31 bin 865 vaka ve 2 bin 205 ölüm, Ontario'da 17 bin 553 vaka ve 1308 ölüm yaşandı.
Bu arada, Ontario Eyalet Hükümetinin açıklamalarına göre, eyalet genelinde yaşanan ölüm vakalarında, yaşlı bakım merkezlerindeki sayının 954'e ulaştığı kaydedildi.
Yaşlı bakım merkezlerinde kaydedilen ölümler, Quebec resmi makamlarının da çözüm aradığı sorunların başından geliyor. Quebec'teki yaşlı bakım merkezlerinde istihdam edilecek sağlık görevlisi bulunamadığı için Kanada Ordusu'ndan yaklaşık 900 sıhhiye askeri bu merkezlerde görev yapıyor.
BAZI İŞ YERLERİ BUGÜNDEN İTİBAREN YENİDEN AÇILACAK
Kanada'nın Ontario, Quebec, Alberta, Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerinde, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler gereği kapanan bazı iş yerlerinin bugünden itibaren yeniden açılmasına izin verildi.
Buna göre, Manitoba, Saskatchewan ve Alberta'da müzeler, kütüphaneler, perakende işletmeler ve restoranlar yarı kapasitede yeniden açılacak. Bu eyaletlerde, diş hekimliği ve fizyoterapi gibi tıbbi hizmetler de belirlenen kurallar çerçevesinde verilmeye başlayacak.
Uygulama Ontario ve Quebec eyaletlerinde çok kapsamlı olmayacak. Bu eyaletlerde sera ve bağ-bahçe malzemeleri satan iş yerleri gibi mevsimlik satış yapan yerlerin açılmasına izin verildi.
Quebec eyaleti, Montreal gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerde, şehir dışındaki işletmelerin açılmasına öncelik veriyor.
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