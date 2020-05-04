Son dakika: Rusya'da rekor artış! 24 saatte 10 bin 633 yeni vaka
Son dakika haberi... Rusya’daki salgınla mücadele merkezinin dün sabah açıkladığı son verilere göre günlük vaka artışı 10 bin 581 oldu. Rusya lideri Putin’in, nisan ayı ortasından bu yana ülkeyi başkent yakınlarındaki bir sığınaktan yönettiği konuşuluyor. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in tedavisi sürerken, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko televizyona çıkarak salgının şimdiki boyutlara ulaşmasından halkı sorumlu tuttu.
Salgının yüksek yayılım hızına rağmen ölümlerin düşük kalması dikkat çekiyor. Son 24 saatte ülke genelinde 10 bin 581 kişide daha virüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 145 bin 268'e yükselirken; toplam can kaybı da 1356'ya ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce 12 Mayıs'a kadar uzattığı kısıtlamaları, 9 Mayıs'ta halka hitaben yapacağı yeni konuşmasında ay sonuna kadar yeniden uzatması bekleniyor.
Durumun ciddiyetini Kremlin de kabul etti. Putin'in fiziki olarak dış dünyadan izole şekilde çalıştığını anlatan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Anlaşılan salgınla ilgili oluşan durum karşısında bir süre daha çalışmalarımızı kısıtlayıcı tedbirler altında yürütmek zorunda kalacağız. Bu önlem ve tedbirler özellikle Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durumunu da kapsıyor" dedi.
Rusya lideri Putin'in, nisan ayı ortasından bu yana ülkeyi başkent yakınlarındaki bir sığınaktan yönettiği konuşuluyor.
Vakaların en çok görüldüğü Moskova'da Belediye Başkanı Sergey Sobyanin karamsar tablo çizerek, "Hastalıkla ilgili son gelişmeler bizim Çin yolunda değil, Avrupa modelinde salgını geçireceğimizi gösteriyor" uyarısında bulundu.
Vaka sayısının daha da artacağı tahmin edilen Başkent Moskova'da önlem olarak ek 20 bin hasta yatağı hazırlanıyor.
30 Nisan'da koronavirüse yakalandığını duyuran Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in sağlığıyla ilgili ilk resmi açıklama yapıldı.
Başbakanın Sözcüsü Boris Belyakov, Mişustin'in Moskova'daki bir hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Başbakanın morali yerinde. Uzman hekimler denetiminde tedavisi sürüyor. Başbakan ayrıca kabineyle bağlantısını kesmiş değil. Her gün kendisine getirilen belgeleri inceliyor, ilgili kabine üyeleriyle telefon görüşmeleri yapıyor" dedi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko Rus televizyonuna çıkarak salgının şimdiki boyutlara ulaşmasından halkı sorumlu tuttu.
Durumun kontrol altına alınmaktan uzak olduğunu ifade eden Muraşko, "Alınan tedbirlere halkımız uymuyor. Sokağa çıkma yasağı çoğunlukla ihlal ediliyor. Bunun sonucu olarak yeni vakalarda artış dalgası yaşıyoruz. Bu gidişle daha sert tedbirler almak zorunda kalacağız" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İşte İspanya'dan 24 saattlik korona bilançosu
- Bir ülkeden daha önemli karar! Hayat normale dönüyor
- Almanya’da korona bilançosu artıyor
- ABD'de yeni kabus! Ulaşması an meselesi
- Japonya'da OHAL uzatıldı!
- O ülkelerde korona vakası hızla artıyor!
- Kanada'da korona bilançosu artıyor
- Komşuda normalleşme süreci resmen başladı
- Trump tahminde bulundu: 80 ila 90 bin...
- Corona virüs aşısı için tarih verildi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Oran netleşiyor! Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?
- Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?
- Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- Son dakika: Altın fiyatları hareketli! 4 Mayıs gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?