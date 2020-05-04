Nijerya'daki silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Kaduna eyaletinde üç hafta hafta önce de silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 24 kişi kaçırılmıştı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti.
İvo Bölge Yetkilisi Ogbannaya Ude, basına yaptığı açıklamada, Ebonyi eyaletine bağlı İvo bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Ulusal basında çıkan haberlerde de Kaduna eyaletinde Buruku köyünde motosikletle gelen silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kaçırıldığı kaydedildi.
Kaduna eyaletinde üç hafta hafta önce de silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 24 kişi kaçırılmıştı.
Kaduna eyaleti, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
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