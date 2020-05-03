Sırbistan koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen OHAL'i kaldırmayı planlıyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkede ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) kaldırmayı planladıklarını açıkladı.
Vucic, Sırp televizyonu Pink'e yaptığı açıklamada, "OHAL'in kaldırılması maddesi çarşamba günü mecliste görüşülecek. Meclisten geçmesi durumunda perşembe günü yürürlüğe girecek." dedi.
OHAL'in kaldırılması için iki koşulu yerine getirdiklerini söyleyen Vucic, "Birincisi yedi gün boyunca vaka sayısı, test sayısından yüzde 5 düşük çıktı. İkincisi ise solunum cihazına bağlı hastalarımızın sayısı büyük oranda azaldı." diye konuştu.
Vucic, OHAL'in kaldırılmasıyla sokağa çıkma yasağının da kaldırılacağını, ordu mensuplarının sokakta güvenliği sağlama görevinden geri çekileceğini söyledi.
OHAL'in kaldırılmasıyla halka daha büyük sorumluluk düşeceğine işaret eden Vucic, "Evde kalmanın zor olduğunu biliyorum ancak ailemizi korumamızın tek yolu bu." dedi.
Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Sırbistan'da vaka sayısı 9 bin 464'e yükselirken, can kaybı 193'e, iyileşen sayısı da 1551'e ulaştı.
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