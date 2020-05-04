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Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'e 2 uçak dolusu asker ve mühimmat gönderdi

, 'da darbe girişimine kalkışan Hafter'i desteklemeye devam ediyor. BAE yönetiminin Hafter'e askeri mühimmat taşıyan 2 kargo uçağı gönderdiği ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
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BAE HAFTER'E 2 UÇAK DOLUSU MÜHİMMAT GÖNDERDİ

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler son dönemde askeri alanda üst üste kayıplar vermeye başlayınca, silah ve paralı asker tedarik etmeye devam ediyor.

BAE, Libya'nın güneyindeki Sabha ve Hamada petrol sahası Havalimanı'na hava saldırılarını önlemek için Libya'nın gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e askeri mühimmat yüklü iki kargo uçağı gönderdi..

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARDA BAE İZİ

Öte yandan Trablus'un doğusundaki Tecura bölgesindeki göçmen barınağına Temmuz 2019'da düzenlenen ve 60'dan fazla göçmenin hayatını kaybettiği hava saldırısında da BAE'nin izlerine rastlandı. BAE'ye işaret eden izler, ülke ismi vermeksizin BM'nin raporlarında da yansıdı.

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