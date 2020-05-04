04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüs için yapılan kritik toplantıda teşhis, tedavi ve aşı için ayrılacak miktar kararlaştırıldı

Koronavirüs için yapılan kritik toplantıda teşhis, tedavi ve aşı için ayrılacak miktar kararlaştırıldı

""nde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7,4 milyar avro taahhütte bulunuldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
ABONE OL
KRİTİK TOPLANTIDA KORONAVİRÜS KARARI

""nde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7,4 milyar avro taahhütte bulunuldu.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA