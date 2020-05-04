Fransa'dan koronavirüs aşı çalışmaları için 500 milyon avro destek
Son dakika haberleri... Macron, Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin ortaklığıyla "Kovid-19 Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nin ardından açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon avro destek sağlayacağını belirtti.
Macron, Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin ortaklığıyla "Kovid-19 Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nin ardından açıklamalarda bulundu.
"İlaç veya aşı olmadığı sürece virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Macron, ülkesinin Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon avro destek sağlayacağını söyledi.
Macron, Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç çalışmalarına katkı için 7,5 milyar avronun toplanmasının hedeflendiği toplantıda şu ana kadar 8 milyar avroya ulaşıldığını kaydetti.
Aşının hazır olmasının gelecek yılın sonunu bulabileceğini dile getiren Macron, ülkede serbest dolaşım sınırlandırmasının sona ereceği 11 Mayıs'ın salgından önceki günlük hayata dönüş değil, yeni bir aşama olduğunu söyledi.
Macron, perşembe günü Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yeni açıklama yapılacağını duyurdu.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e, vaka sayısı ise 202 bin 54'e yükseldi.
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