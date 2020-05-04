04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'dan koronavirüs aşı çalışmaları için 500 milyon avro destek

Fransa'dan koronavirüs aşı çalışmaları için 500 milyon avro destek

Son dakika haberleri... Macron, () ve bazı ülkelerin ortaklığıyla "Kovid-19 "nin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon avro destek sağlayacağını belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020
ABONE OL
KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARI İÇİN 500 MİLYON AVRO DESTEK

Macron, () ve bazı ülkelerin ortaklığıyla "Kovid-19 "nin ardından açıklamalarda bulundu.

"İlaç veya aşı olmadığı sürece virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Macron, ülkesinin Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon avro destek sağlayacağını söyledi.

Macron, Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç çalışmalarına katkı için 7,5 milyar avronun toplanmasının hedeflendiği toplantıda şu ana kadar 8 milyar avroya ulaşıldığını kaydetti.

Aşının hazır olmasının gelecek yılın sonunu bulabileceğini dile getiren Macron, ülkede serbest dolaşım sınırlandırmasının sona ereceği 11 Mayıs'ın salgından önceki günlük hayata dönüş değil, yeni bir aşama olduğunu söyledi.

Macron, perşembe günü Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yeni açıklama yapılacağını duyurdu.

'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e, vaka sayısı ise 202 bin 54'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA