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İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 195 ölüm

Son dakika haberleri... 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 29 bin 79'a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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İTALYA'DA SON 24 SAATTE 195 ÖLÜM

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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