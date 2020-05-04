İngiltere'de koronavirüse karşı yeni bir ilaç deneniyor
İngiltere'de koronavirüs ilacı hakkında yaşanan yeni gelişmeleri gözleri Southampton Üniversitesi Hastanesi'ne çevirdi. Söz konusu hastanede, ilacın 75 koronavirüs vakası üzerinde denenmeye başlandığı belirtildi.
İngiliz bilim insanları yeni tip koronavirüse karşı kullanılacak yeni bir ilacı insanlar üzerinde denemeye başladı.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre yeni ilaç, Southampton Üniversitesi Hastanesinde 75 hasta üzerinde denenmeye başlandı.
Southampton merkezli bir şirketin geliştirdiği ilaçta, vücudu enfeksiyon tehlikesine karşı uyaran "interferon beta" proteininin kullanıldığı belirtildi.
İnsan vücudunun da ürettiği interferon beta proteini, bağışıklık sisteminin "ilk savunma hattı" olarak nitelendiriliyor.
DENEMELER HAZİRAN SONUNA KADAR SÜRECEK
İlacı geliştiren şirketin üst düzey yöneticisi Richard Marsden, Kovid-19'un, vücutta bu proteinin üretilmesini engellediğini; yeni ilacın ise proteini, püskürtme yöntemiyle doğrudan solunum yoluna gönderdiğini anlattı.
Marsden bu yolla, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda bile virüse karşı güçlü bir tepki oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Söz konusu proteinin, aralarında astımın da yer aldığı birçok kronik akciğer rahatsızlıklarında kullanıldığı biliniyor.
Şirketin, ilacın insan üzerindeki denemelerini haziran sonuna kadar bitirmeyi planladığı ve üretim için dünyadaki çeşitli şirketlerle temasa geçtiği kaydedildi.
İlacın başarılı olması halinde bile geniş kitlelere ulaşmasının yıl sonunu bulacağı belirtildi.
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