Uganda'da sel 5 bin kişiyi yerinden etti

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da, aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin İsingiro bölgesine bağlı Kabuyanda, Mwizi ve Birere şehirlerinde devam eden şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 5 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Afette 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yüzlerce evin su altında kaldığı afette köprü, yollar ve binlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü.