Uganda'da sel 5 bin kişiyi yerinden etti
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da, aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu. Yüzlerce evin su altında kaldığı afette köprü, yollar ve binlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da, aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin İsingiro bölgesine bağlı Kabuyanda, Mwizi ve Birere şehirlerinde devam eden şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 5 binden fazla kişi evsiz kaldı.
Afette 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Yüzlerce evin su altında kaldığı afette köprü, yollar ve binlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü.
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