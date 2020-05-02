Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir kirli oyunu daha ortaya çıktı
Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Vif gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri hakkında dünya basınını ayağa kaldıran bir habere imza attı. Çıkan haberde, BAE'nin Sudan'daki gençleri iş vaadiyle ülkeye aldıktan sonra askeri eğitim vererek Libya'daki Hafter saflarına gönderdiği iddia edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bir şirket vasıtasıyla Sudan'da gençlere ülkede iş imkanı vaat ettiği, başvuranlara BAE'de yoğun askeri eğitim verdikten sonra gençleri zorla Libya'da desteklediği gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarına "savaşçı" olarak gönderdiği ortaya çıktı.
Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Vif gazetesi, BAE tarafından kandırılan yüzlerce Sudanlının mağduriyetini haberleştirdi.
Habere göre, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve işsizliğin yüksek olduğu Sudan'da "Black Shield" adlı BAE'li bir şirket, Sudan'da petrol tesislerinde çalışacak "güvenlik görevlisi" aradığına ilişkin ilanlar yayımlıyor.
Aylık gelirlerin düşük olduğu Sudan'da "iş tanımı güvenlik görevlisi ve maaşı da 500 dolara varan ilanlar" için yüzlerce genç başvuru yapıyor.
İşe alınanların gazeteye anlattıklarına göre, söz konusu kişiler BAE'ye götürüldükten sonra pasaportlarına el konuldu. Daha sonra Libya'nın Gayati bölgesinde bir askeri eğitim kampına götürülen mağdurlara 3 ay boyunca yoğun askeri eğitim verildi.
LİBYA'YA GÖNDERDİLER
Bunun ardından "Black Shield şirket görevlileri" çalışanların Güney Afrika'da petrol tesislerine nakledileceklerini bildirdi ancak uçaklara bindirilen kişiler Güney Afrika yerine Libya'nın Ras Lanuf bölgesine nakledildi. Burada ise mağdurlar, zırhlı araçlar ve ağır silahlarla donatılmış kişiler tarafından karşılandı.
Mağdurlar, ölüm korkusu nedeniyle karşı çıkamadıklarını, ailelerin durumdan haberdar olmasının ardından Sudan Dışişleri Bakanlığının müdahil olduğunu ve böylelikle kademeli olarak Sudan'a dönebildiklerini anlattı.
'BU İNSAN KAÇAKÇILIĞI'
BAE'li "Black Shield" şirketinin Sudanlı mağdurlarını temsil eden Avukat Süleyman el-Gadi, gazeteye beyanında, 412 kişi adına şirkete dava açıldığını belirtti.
Algadi, "Black Shield insan kaçakçılığı yapmıştır. Sorumlular cezalandırılmalı. Müvekkillerim güvenlik görevlisi olarak işe alındıklarını düşünerek BAE'ye gitmiş ancak Libya'ya savaşçı olarak gönderilmiştir. Mağdurlara tazminat ödenmemiştir." açıklamasında bulundu.
HAFTER'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN ABU DABİ
Bölgede yıkıcı politikalara imza atan Abu Dabi yönetimi, Hafter'in mali, askeri ve siyasi alanda en koyu destekçileri arasında yer alıyor.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2015-2019 yıllarını kapsayan raporuna göre de Hafter'e silah ve ekipman aktarımında BAE öne çıkan ülkelerden biriydi.
Raporda, Hafter güçlerine çok sayıda SİHA sağlayan BAE'nin aynı zamanda Belarus'tan savaş helikopterleri alarak bunları Libya'da Hafter milislerine aktardığına yer verilmişti.
Libya'da Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısıyla 12 Ocak'ta devreye giren ateşkesten sonraki müzakere masalarında Hafter'in ateşkes anlaşmalarını imzalamamasının arkasında BAE'nin bu yönde telkini olduğu uluslararası basında sıkça zikredilmişti.
Taraflar arasında, ateşkes anlaşmasının başarısız olmasının ardından BAE yüzlerce askeri kargo uçağını Halife Hafter milislerini tahkim etmek için göndermişti.
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