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İngiliz bakan Conor Burns "alacaklıyı tehdit ettiği" iddiası üzerine istifa etti

’de Ticaret Politikalarından Sorumlu Conor Burns, bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Burns, babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiğinin belirtilmesinin ardından istifasını açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2020
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İNGİLİZ BAKAN İSTİFA ETTİ! ALACAKLIYI TEHDİT ETMİŞ

İngiliz parlamentosunun Standartlar Komitesi tarafından yapılan incelemenin sonucunda hazırlanan bir raporda Burns'un babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiği belirtildi.

Raporun İngiliz Başbakanlığına iletilmesinin ardından Burns bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şikayet, Bakan Burns tarafından Avam Kamarası'nın antetli kağıdına yazılmış ve babasının borcunun yapılandırılması için talepte bulunan bir mektuba dayanıyordu. İngiliz parlamentosunun ilgili komisyonu, şikayetin ardından iddialara ilişkin inceleme başlatmıştı.

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