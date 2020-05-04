İngiliz bakan Conor Burns "alacaklıyı tehdit ettiği" iddiası üzerine istifa etti
İngiltere’de Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Conor Burns, bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Burns, babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiğinin belirtilmesinin ardından istifasını açıkladı
İngiliz parlamentosunun Standartlar Komitesi tarafından yapılan incelemenin sonucunda hazırlanan bir raporda Burns'un babasının kredi borcu ödemelerine müdahil olarak alacaklı kişiyi tehdit ettiği belirtildi.
Raporun İngiliz Başbakanlığına iletilmesinin ardından Devlet Bakanı Burns bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Şikayet, Bakan Burns tarafından Avam Kamarası'nın antetli kağıdına yazılmış ve babasının borcunun yapılandırılması için talepte bulunan bir mektuba dayanıyordu. İngiliz parlamentosunun ilgili komisyonu, şikayetin ardından iddialara ilişkin inceleme başlatmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Savaş uçakları peş peşe havalandı
- Valiyi dava eden avukat "Azrail kostümü" giyip ...
- Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü!
- Koronavirüsü tamamen bitiren ülke! 50 gündür...
- Hollanda'da ölenlerin sayısı 5 bin 82'ye yükseldi
- ABD'de büyük şok! Adeta korona fabrikası
- Putin'e "koronavirüs" şoku
- Çembere alınan DEAŞ'lı teröristler kendilerini patlattı
- Batı corona virüs karşısında diz çöktü
- Sosyal mesafesiz miting!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tatilinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama! 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu 65 yaş üstü dışarı çıkabilecek mi?
- 1000 TL pandemi başvuru sonucu açıklandı mı? 3. faz sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Oran netleşiyor! Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?
- Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 Mayıs ayı TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır?
- Dolarda son dakika gelişmesi! 4 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı