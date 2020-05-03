Son dakika: Libya hükümeti Cancavid milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı
Son dakika haberi... Libya hükümeti hava unsurları saldırı hazırlığındaki darbeci Hafter'e bağlı Cancavid milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.
detaylar gelecek...
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