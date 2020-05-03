03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Libya hükümeti Cancavid milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı

Son dakika: Libya hükümeti Cancavid milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı

Son dakika haberi... hükümeti hava unsurları saldırı hazırlığındaki darbeci 'e bağlı Cancavid milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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LİBYA HÜKÜMETİ CANCAVİD MİLİSLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜ HEDEF ALDI
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