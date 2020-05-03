Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemleri gevşeteceklerini bildirdi. Borisov, "Bu ortamda neyin doğru neyin yanlış olduğunu kimse bilemez. Amacımız, halkı psikolojik anlamda rahatlatmaktır." dedi.
Borisov, hükümete bağlı Kovid-19 Kriz Masası üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında, lokantaların teras ve bahçe bölümlerinin yanı sıra stadyumların koşu pistleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer bazı spor tesislerinin yeniden hizmete açılacağını söyledi.
Başbakan Borisov, "Bu ortamda neyin doğru neyin yanlış olduğunu kimse bilemez. Amacımız, halkı psikolojik anlamda rahatlatmaktır." dedi.
Kriz Masası Şefi General Vetsislav Mutafçiyiski de halkın park ve bahçelere serbestçe girebileceğini ancak sosyal mesafe konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
Önlemlerin gevşetilmesi kapsamında 15 bini aşkın polisin görev yaptığı il merkezleri ve bazı büyükşehirlerin giriş çıkışlarındaki kontrol noktaları da kaldırılacak.
Nüfusu 7 milyonun altında olan Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 23 artarak 1611'e ulaştı. Salgında şimdiye kadar 72 kişi hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Binlerce kişi tedbirleri protesto etti!
- Ülkede sembol olmuştu! Görenleri büyüledi
- Rusya’da büyük şok: Koronada rekor artış
- Hafter'e darbe üstüne darbe! Yerle bir edildi
- Rusya ve İran’dan İngiltere'ye siber saldırı!
- Kuzey Kore'den gerginlik yaratan adım!
- İki günde 2.7 milyon ziyaretçi
- Hükümet tüm planları hazırlamış: Eğer Johnson ölseydi
- Suudi Arabistan'da büyük kısıtlama geliyor!
- ABD'den Türkiye'ye Kovid-19 teşekkürü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?