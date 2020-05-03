03 Mayıs 2020, Pazar
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Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemleri gevşeteceklerini bildirdi. Borisov, "Bu ortamda neyin doğru neyin yanlış olduğunu kimse bilemez. Amacımız, halkı psikolojik anlamda rahatlatmaktır." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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BULGARİSTAN'DA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ GEVŞETİLİYOR

Borisov, hükümete bağlı Kovid-19 üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında, lokantaların teras ve bahçe bölümlerinin yanı sıra stadyumların koşu pistleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer bazı spor tesislerinin yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Başbakan Borisov, "Bu ortamda neyin doğru neyin yanlış olduğunu kimse bilemez. Amacımız, halkı psikolojik anlamda rahatlatmaktır." dedi.

Kriz Masası Şefi General Vetsislav Mutafçiyiski de halkın park ve bahçelere serbestçe girebileceğini ancak sosyal mesafe konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Önlemlerin gevşetilmesi kapsamında 15 bini aşkın polisin görev yaptığı il merkezleri ve bazı büyükşehirlerin giriş çıkışlarındaki kontrol noktaları da kaldırılacak.

Nüfusu 7 milyonun altında olan 'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 23 artarak 1611'e ulaştı. Salgında şimdiye kadar 72 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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