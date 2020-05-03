Kerkük'te koronavirüs nedeniyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı
Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüs tedbirleri artırıldı. Kerkük'te koronavirüs salgını nedeniyle son iki ayda ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son iki ayda ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kovid-19'la mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs vaka sayısının hızla artması üzerine Kerkük'te yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Sokağa çıkma yasağı son bir günde 35 vakanın görünmesi üzerine yeniden uygulamaya girecek. Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacak.
İlk olarak 16 Mart'ta sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kerkük'te 21 Nisan'dan bu yana hafta sonları tüm gün, hafta içi ise 18.00 - 06.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.
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