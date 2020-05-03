Son dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin günlük sayısında büyük düşüş
Son dakika haberleri.. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi.
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