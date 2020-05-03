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Son dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin günlük sayısında büyük düşüş

haberleri.. İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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SON DAKİKA: İTALYA'DA KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN GÜNLÜK SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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