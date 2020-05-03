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Fransa'da 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 135 can kaybı

Son dakika haberi... 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 135 artarak 24 bin 895'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı da 245 artarak 50 bin 784'e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020
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FRANSA'DA 24 SAATTE 135 CAN KAYBI

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 387 artışla 202 bin 54'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 819'u yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 815 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 25 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 245 artarak 50 bin 784'e çıktı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 135 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 15 bin 583'e, bakımevlerinde ise 9 bin 312'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 24 bin 895 oldu.

1 MİLYON KİŞİYE PARA CEZASI

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, 17 Mart'tan bu yana serbest dolaşım sınırlandırılması kurallarını ihlal eden 1 milyon kişiye para cezası kesildiğini belirtti.

BELEDİYE BAŞKANLARI MACRON'DAN OKULLARIN DAHA GEÇ AÇILMASINI İSTEDİ

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi belediye başkanları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mektup göndererek, okulların 11 Mayıs'ta değil daha ileri bir tarihte açılmasını talep etti.

KOVİD-19 TEDBİRLERİ GEVŞETİLECEK

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti. Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs'ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken, hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri ve mağazalar açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

Küçük müzeler ve kütüphanelerin de açılacağı 11 Mayıs'ta, ibadet yerleri açılabilecek ancak 2 Haziran'a kadar toplu ibadetlerin yapılmasına izin verilmeyecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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