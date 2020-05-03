03 Mayıs 2020, Pazar
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Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de insanlar plajlara koştu

Çin'de ortaya çıkan dünyayı etkisi altına alırken, 'daki bir plajda çekilen görüntüler şaşkına çevirdi. Çin'de insanlar koronavirüs uyarılarını hiçe sayarak plaja akın etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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İNSANLAR ÇİN'DE PLAJLARA KOŞTU

Çin'e bağlı özerk şehir 'da hafta sonu plajlar doldu. Reuters haber ajansı, iki haftadır hiçbir yerel vakanın görülmediği Hong Kong'da insanların plajlara akın ettiğini bildirdi.

11 Nisan'dan bu yana çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi. Geçtiğimiz yılı gösterilerle geçiren özerk şehirde, koronavirüse yakalanan 1040 kişiden 879'u iyileşti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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