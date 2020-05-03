Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de insanlar plajlara koştu
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken, Hong Kong'daki bir plajda çekilen görüntüler şaşkına çevirdi. Çin'de insanlar koronavirüs uyarılarını hiçe sayarak plaja akın etti.
Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da hafta sonu plajlar doldu. Reuters haber ajansı, iki haftadır hiçbir yerel vakanın görülmediği Hong Kong'da insanların plajlara akın ettiğini bildirdi.
11 Nisan'dan bu yana çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi. Geçtiğimiz yılı gösterilerle geçiren özerk şehirde, koronavirüse yakalanan 1040 kişiden 879'u iyileşti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da bomba iddia! ''İlk Kovid-19 vakası 27 Aralık'ta görüldü''
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan bomba iddia!
- İtalya'da koronavirüsten ölü sayısında büyük düşüş
- Son dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 150 bini geçti
- Korona ile bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
- ABD'de 24 saatte 1711 can kaybı
- Korona mücadelesinde ümit veren gelişme!
- Gülşen Bubikoğlu herkesi şoke etti!
- Kerkük'te ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı
- Fransa'da 24 saatte 135 can kaybı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilinen en eski aşk şiirinin yazılı olduğu tablet şu an hangi şehirdeki bir müzededir?
- Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! 5 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayımlandı
- 1000 TL sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Son dakika: Akdeniz Girit Adası'nda korkutan deprem! Girit Adası nerede? 2 Mayıs son depremler listesi...
- Son dakika! Askerler ne zaman terhis olacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- 1170 TL ne zaman yatacak? SGK ücretsiz izin parası sorgulama ve başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Son dakika: İllere giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Şehirler arası ulaşım ne zaman açılacak? Seyahat yasağı...
- Son dakika: Mayıs sonunda spor salonları açılacak mı? Kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Fitre ne zaman verilmeli? 2020 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
- Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjanlar: 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama başvurusu nasıl yapılır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online vize sınavı giriş nasıl yapılır? Son günler...
- Kira yardımı nasıl alınır? e-Devlet kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler kira yardımı alabilir?