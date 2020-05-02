Türkiye'nin yardımı Fransız vekile kompleks yaptırdı! Fransızlardan Türkiye'ye destek mesajı yağdı

Fransa'da aşırı solcu partisinin lideri Jean Luc Melenchon, Türkiye'den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine ağır eleştiriler yöneltti.

Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı küstah paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerini kullandı.

KÜSTAH PAYLAŞIMA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Binlerce etkileşim alan ileti, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Yorumlarda milletvekili Melenchon'a tepkiler yağarken, Türkiye'ye teşekkür mesajları paylaşıldı.