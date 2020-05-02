Türkiye'nin yardımı Fransız vekile kompleks yaptırdı! Fransızlardan Türkiye'ye destek mesajı yağdı
Koronavirüsle mücadele eden dünyanın dört bir yanına yardımını ulaştıran Türkiye'nin Fransa'ya gönderdiği tıbbi yardımları hazmedemeyen aşırı solcu partinin lideri Jean Luc Melenchon kompleks yaptı. Resmi twitter hesabından ''Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi.'' diyen Melenchon küstah bir ifadeyle ''Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?'' dedi. Bu paylaşım sonrası yüzlerce kişi Türkiye'ye destek çıktı.
Fransa'da aşırı solcu partisinin lideri Jean Luc Melenchon, Türkiye'den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine ağır eleştiriler yöneltti.
Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı küstah paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerini kullandı.
KÜSTAH PAYLAŞIMA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Binlerce etkileşim alan ileti, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Yorumlarda milletvekili Melenchon'a tepkiler yağarken, Türkiye'ye teşekkür mesajları paylaşıldı.
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