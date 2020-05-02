02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Türkiye'nin yardımı Fransız vekile kompleks yaptırdı! Fransızlardan Türkiye'ye destek mesajı yağdı

Koronavirüsle mücadele eden dünyanın dört bir yanına yardımını ulaştıran 'nin 'ya gönderdiği tıbbi yardımları hazmedemeyen aşırı solcu partinin lideri Jean Luc Melenchon kompleks yaptı. Resmi twitter hesabından ''Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi.'' diyen Melenchon küstah bir ifadeyle ''Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?'' dedi. Bu paylaşım sonrası yüzlerce kişi Türkiye'ye destek çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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TÜRKİYE'NİN YARDIMI FRANSIZ VEKİLE KOMPLEKS YAPTIRDI!

'da aşırı solcu partisinin lideri Jean Luc Melenchon, 'den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine ağır eleştiriler yöneltti.

Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı küstah paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerini kullandı.

KÜSTAH PAYLAŞIMA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Binlerce etkileşim alan ileti, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Yorumlarda milletvekili Melenchon'a tepkiler yağarken, Türkiye'ye teşekkür mesajları paylaşıldı.

Türkiye Fransa'ya tıbbi yardım gönderdi TÜRKİYE FRANSA'YA TIBBİ YARDIM GÖNDERDİ

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