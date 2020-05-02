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Suriye'de gerilim! Rus ordusu ABD askerlerinin yolunu kesti

Son dakika haberleri... Rus askerleri, ilk kez, 'nin kuzeydoğusunda terör örgütü / işgali altındaki Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen ABD askerlerinin yolunu keserek, geri dönmelerine sebep oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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SURİYE'DE GERİLİM! RUS ORDUSU ABD ASKERLERİNİN YOLUNU KESTİ

Ülkenin kuzeydoğusunda, son dönemde ABD- çekişmesine sahne olan Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde bir ilk yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD askerlerini taşıyan 10 zırhlı araç, Haseke'de Rümeylan-Kamışlı hattında devriye yaptığı sırada, ilçe merkezinin 20 kilometre doğusundaki Hazna Kavşağı'nda 9 zırhlı araçla bekleyen Rus askerlerince durduruldu.

ABD güçleri, Kamışlı'nın kuzeydoğusundaki Rümeylan'a dönmek zorunda kaldı.

Amerikan askerlerinin ayrılmasıyla, uçuş yapan 2 ABD savaş uçağı da bölgeden uzaklaştı.

Rus askerleri, ocak ayından bu yana Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isterken defalarca ABD askerlerinin engeline takılmıştı.

Böylece Rus askerleri ilk kez Amerikan askerlerini durdurarak misilleme yaptı.

ABD-RUSYA ÇEKİŞMESİ

Olayın, ABD askerlerinin 27 Nisan'da Kamışlı ilçesinin batı kırsalı ile Dırbasiye ilçesinin güneyinde, sonrası ilk kez devriyeler yapmasının ardından yaşanması dikkati çekti.

Rusya'nın Haseke'de yerel unsurlardan silahlı birlik kurma çalışmalarına / üzerinden engel olan ABD ordusu, halihazırda Fırat Nehri'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için terör örgütü YPG/PKK saflarındaki Arap unsurlardan özel bir birlik kurma çalışmaları yürütüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla kuzey hattından çekilen ABD askerleri, Haseke, ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarına yoğunlaşmıştı.

Rusya ise YPG/PKK işgal sahası içinde Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde 20'ye yakın askeri noktada varlık gösteriyor.

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