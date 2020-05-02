Kovid-19'u yenen kişi sayısı 1 milyon 100 bini geçti
Son dakika haberine göre; Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 100 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 102 bin 103 kişi hastalığı atlatmayı başardı.
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (162 bin 100), İspanya (146 bin 233), Almanya (129 bin), İtalya (79 bin 914), Çin (77 bin 685), İran (77 bin 350), Türkiye (58 bin 259) ve Fransa (50 bin 212) oldu.
Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 442 bin 641'e ulaşırken, virüs nedeniyle 242 bin 190 kişi hayatını kaybetti.
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