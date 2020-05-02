02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bini geçti

Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bini geçti

Son dakika haberine göre; 'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 621 artarak 28 bin 131'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
ABONE OL
İNGİLTERE'DE VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

'de son 24 saat içinde yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 28 bin 131'e yükseldi.

Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 510'dan 28 bin 131'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 806 artarak 182 bin 260 olurken, test sayısı da 105 bin 937 artışla 1 milyon 129 bin 907'ye yükseldi.

Bu arada Jenrick, aile içi şiddet ve insan kaçakçılığı mağdurlarına yardım amacıyla 76 milyon sterlinlik bir fon oluşturduklarını söyledi.

Parlamentoya sunulan Aile İçi Şiddet Yasası taslağıyla, mağdurlara konut sağlanmada öncelik tanınacağını ifade eden Jenrick, "Hiçbir mağdur, güvensiz olduğunu bildiği bir yerde kalmak veya evsiz olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmayacak." dedi.

Aile içi şiddet mağdurlarından konuşamayacak durumda olmaları halinde 999'u arayarak 55'i tuşlamalarını isteyen Jenrick, polisin çağrıya derhal cevap vereceğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu ülkede, aile içi şiddetin arttığı ve bazı mağdurların polise başvurmada sorun yaşadığı belirtiliyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA