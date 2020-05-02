02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 474 ölüm

İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 474 ölüm

dakika haberi... 'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 474 kişi artarak, 28 bin 710'a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2020
ABONE OL
İTALYA'DA SON 24 SAATTE 474 ÖLÜM
Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA