İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 474 ölüm
Son dakika haberi... İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 saatte 474 kişi artarak, 28 bin 710'a yükseldi.
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