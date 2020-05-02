Nijerya'da bina çöktü! 15 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın İmo eyaletinde 8 katlı bina çöktü. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yaşanan bina çökmesinde 15 kişi hayatını kaybetti. Çöküntüden 8 kişinin de kurtarıldığı açıklandı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın İmo eyaletinde 8 katlı binanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) İmo/Abia Eyaletler Koordinatörü Evans Ugoh, yerel basına yaptığı açıklamada, İmo eyaletinin Owerri bölgesinde 8 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.
Enkaz altındaki 15 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Ugoh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.
Ugoh, NEMA ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.
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