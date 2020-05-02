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Nijerya'da bina çöktü! 15 kişi hayatını kaybetti

'nın İmo eyaletinde 8 katlı bina çöktü. ülkesi Nijerya'da yaşanan bina çökmesinde 15 kişi hayatını kaybetti. Çöküntüden 8 kişinin de kurtarıldığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.05.2020
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NİJERYA'DA BİNA ÇÖKTÜ! 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ülkesi 'nın İmo eyaletinde 8 katlı binanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı () İmo/Abia Eyaletler Koordinatörü Evans Ugoh, yerel basına yaptığı açıklamada, İmo eyaletinin Owerri bölgesinde 8 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.

Enkaz altındaki 15 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Ugoh, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Ugoh, NEMA ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

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