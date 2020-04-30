Türk kaptan Karayipler’deki “Korona” esaretini anlattı: İyi durumdayız ama uzarsa sıkıntı olacak
Dünya turuna çıkan Cem Akdeniz ve 2 Türk gemici korona virüs önlemleri kapsamında giriş çıkışın yasaklandığı Karayipler’deki St. Maarten Adası’nda mahsur kaldı. Yaklaşık 25 gün önce de sokağa çıkma yasağı ilan edilen adadaki Akdeniz, “Şu anda iyi durumdayız ama süreç uzarsa bizim için sıkıntı olacak Çünkü 1 Haziran’da kasırga sezonu başlıyor” dedi.
Dünya ülkelerinde kendini gösteren Türkiye'de de can kayıplarına neden olan yeni tip korona virüs salgını milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında korona virüs salgını öncesi Çeşme Limanı'ndan hareket eden kaptan Cem Akdeniz, gemiciler Volkan Alaca ile Okan Delibaş dünya turuna çıkmıştı. Karayipler'deki St. Maarten Adası'nda Kısa süre kalıp geminin tamiratını yaptırarak yollarına devam etmek isteyen gemiciler buradayken yeni tip korona virüs salgını nedeniyle adaya giriş çıkışlar kapatıldı. Akdeniz ve 2 gemici adada mahsur kalırken yaklaşık 25 gün önce de adada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kaptan Cem Akdeniz ise Türkiye'den kilometrelerce uzakta yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.
KASIRGA SEZONUNDAN ÖNCE ADADAN AYRILMALARI GEREKİYOR
Akdeniz adada vak'a sayılarının artmaya başladığını ifade ederken 1 Haziran'da kasırga sezonunun geleceğini söyledi. Akdeniz, kasırga sezonu öncesi adadan ayrılmaları gerektiğini ifade ederken, birkaç aylık gıda ihtiyaçlarının bulunduğunu da belirtti. Aileleriyle zaman zaman sosyal medya üzerinden görüşen denizciler, şu an için durumlarının iyi olduğunu anlattı. Öte yandan adada mahsur kalan birçok ülkenin vatandaşları ise teknelerinden çaldıkları kornalarla ritim oluşturdu. O anlar korona nedeniyle sessizliğin hakim olduğu adada renkli anlar oluşturdu.
"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR, KİMSE TEKNELERİNDEN AYRILAMIYOR"
Türkiye'den kilometrelerce uzakta Karayipler'deki St. Maarten Adası'nda mahsur kalan kaptan Cem Akdeniz, adadaki durum hakkında bilgi verdi. Akdeniz, "Kaptanım, şu anda Karayipler'de ST. Maarten Adası'ndayız. sokağa çıkma yasağı var, kimse teknelerinden ayrılamıyor. Herkes teknesinde adaya giriş çıkışlar yasaklandı. Adadaki vak'a sayıları yavaş yavaş artıyor o yüzden bu karantina herhalde bir süre daha devam edecek" ifadelerini kullandı.
"İYİ DURUMDAYIZ AMA SÜREÇ UZARSA BİZİM İÇİN SIKINTI OLACAk"
Teknelerinde her şeyin yolunda olduğunu ancak kasırga sezonu öncesi adadan ayrılmak zorunda olduklarını ifade eden Akdeniz, "Şöyle bir şey var; umarım kısa sürede her şey yoluna girer. Çünkü 1 Haziran'da kasırga sezonu başlıyor, kasırga sezonunda bu bölgeyi bütün tekneler terk etmek durumunda. Umarım o zamana kadar durum iyiye gider ve ülkeler sınırlarını açar. Aksi takdirde gitmek için ülke bulmak çok zor olacak. Girişler çıkışlar sınırlı biz burada teknemizde stoğumuzu yaptık. Aşağı yukarı birkaç aylık stoğumuz var. Şu anda iyi durumdayız ama süreç uzarsa bizim için sıkıntı olacak. Şimdilik beklemedeyiz, burada ben iki tane gemicim ile teknede barınıyorum. Biz buradayız Türkiye'deki herkese selamlar" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Bir ilk! Orada herkese korona testi yapılacak
- Avustralya'da koronadan can kaybı 91'e çıktı
- Avrupa'da can almaya devam ediyor!
- ABD'de koronavirüs için kullanılan ilaç ümit verdi
- Darbeci Hafter'e ağır bombardıman şoku!
- O ülkede koronaya bağlı ilk ölüm gerçekleşti
- Trump yine şaşırttı! 'Çok yakında...'
- MSB: Türkiye ve İtalya kurtarma çalışması başlattı
- Koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti
- Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
- Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
- Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar
- Bakan Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?
- 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi