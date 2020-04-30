Maldivler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Maldivler’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu. Öte yandan Maldivler Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, ülkede 277 vaka bulunuyor ve bunların 152'si yabancı uyruklu. Ayrıca ülkede yapılan toplam koronavirüs test sayısının ise 7 bin 876 olduğu kaydedildi.
Güney Asya ülkesi Maldivler'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Daha önce testi pozitif çıkmış bir hasta ile temas ettiği belirtilen 83 yaşındaki bir kadın, hayatını kaybetti. Temasın ardından test yapılan kadın, test sonuçları gelmeden önce yaşamını yitirdi.
'SEMPTOM GÖSTERMESE DE ÖLEN YAŞLI HASTALAR TEST EDİLECEK'
Maldivler Sağlık Bakanı Abdulla Ameen düzenlediği basın toplantısında, semptom göstermeseler dahi ölen hastalarda koronavirüs testi yapılacağını söyledi. Ameen, "Yaşlı bir kişi hastaneye yatırılırsa ve kritik durumda ölürse, kişi herhangi bir COVID-19 semptomu göstermemiş veya COVID-19 ile enfekte olduğundan şüphelenilmemiş olsa bile test için numune alınacaktır" dedi.
'277 VAKANIN 152'Sİ YABANCI'
Öte yandan Maldivler Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, ülkede 277 vaka bulunuyor ve bunların 152'si yabancı uyruklu. Ayrıca ülkede yapılan toplam koronavirüs test sayısının ise 7 bin 876 olduğu kaydedildi.
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