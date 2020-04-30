30 Nisan 2020, Perşembe
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Maldivler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Maldivler’de () nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu. Öte yandan Maldivler sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, ülkede 277 vaka bulunuyor ve bunların 152'si yabancı uyruklu. Ayrıca ülkede yapılan toplam koronavirüs test sayısının ise 7 bin 876 olduğu kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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O ÜLKEDE KORONAYA BAĞLI İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

ülkesi Maldivler'de nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Daha önce testi pozitif çıkmış bir hasta ile temas ettiği belirtilen 83 yaşındaki bir kadın, hayatını kaybetti. Temasın ardından test yapılan kadın, test sonuçları gelmeden önce yaşamını yitirdi.

'SEMPTOM GÖSTERMESE DE ÖLEN YAŞLI HASTALAR TEST EDİLECEK'

Bakanı Abdulla Ameen düzenlediği basın toplantısında, semptom göstermeseler dahi ölen hastalarda koronavirüs testi yapılacağını söyledi. Ameen, "Yaşlı bir kişi hastaneye yatırılırsa ve kritik durumda ölürse, kişi herhangi bir COVID-19 semptomu göstermemiş veya COVID-19 ile enfekte olduğundan şüphelenilmemiş olsa bile test için numune alınacaktır" dedi.

'277 VAKANIN 152'Sİ YABANCI'

Öte yandan Maldivler sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, ülkede 277 vaka bulunuyor ve bunların 152'si yabancı uyruklu. Ayrıca ülkede yapılan toplam koronavirüs test sayısının ise 7 bin 876 olduğu kaydedildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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